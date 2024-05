Villa Dante apre il 16 maggio, Messina ha un nuovo cuore verde

L’occasione sarà il secondo “Festival della sostenibilità” organizzato dal Comune in nome di un confronto su ambiente e temi sociali. Una tre giorni che partirà giovedì 16 maggio e che avrà come location d’eccezione Villa Dante, la nuova Villa Dante. A Palazzo Zanca gli assessori Francesco Caminiti e Liana Cannata lavorano in funzione di quella data per restituire alla città il suo parco più bello con una manifestazione che sia all’altezza dell’aspettativa di una riapertura integrale del nuovo cuore verde del centro città.

Ci saranno laboratori, talk, stand informativi organizzati nel più ampio contesto di Messina 2030 e i cui particolari saranno resi noti nel corso della prossima settimana. Ma molti saranno a Villa Dante anche solo per scoprirla dopo quasi due anni di interventi che le hanno cambiato i connotati rendendola “inclusiva” cioè dandole una dimensione trasversale rispetto agli spunti di interesse che può offrire. Non sarà più il luogo incontro dei nostri anziani, ma conta di essere attrattore di famiglie, di sportivi e di chi cerca relax o un luogo tranquillo dove poter, per esempio, lavorare a distanza.