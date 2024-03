Barcellona, la riapertura del bypass del ponte sul Mela è ancora un protocollo non firmato

Ritardi nella sottoscrizione del protocollo tra la Città Metropolitana e i Comuni di Barcellona e Milazzo, per consentire la riattivazione della viabilità alternativa interrotta a causa dei lavori per la ricostruzione del Ponte Mela.

La bretella, unica pista realizzata in loco che consentirebbe di bypassare la foce del torrente Mela, è chiusa fin dal 19 novembre dello scorso anno. Chiusura che persiste ancora nonostante la pista di emergenza – realizzata in sicurezza – abbia resistito durante l’inverno alle violente mareggiate e persino alle inondazioni dell'area di cantiere, dove sono stati invece danneggiati macchinari edili dell'impresa esecutrice. Nonostante siano trascorsi quattro mesi dalla chiusura, la pista alternativa realizzata in loco non è stata ancora riattivata. Si attende ancora l'accordo tra i sindaci di Barcellona Calabrò e Milazzo Midili, che poi dovranno a loro volta sottoporre il redigendo protocollo al sindaco della Città Metropolitana di Messina Federico Basile.