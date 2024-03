Violento incendio distrugge una pizzeria a Sant’Angelo di Brolo

Panico nel centro urbano, nel pomeriggio di ieri. Un incendio causato probabilmente da un cortocircuito all’impianto della cappa di scarico di una cucina ha totalmente distrutto la pizzeria “ Divini Sapori”, ubicata in via Casalotto. Intorno alle 15, la pizzeria era stata chiusa e il titolare si trovava nella sua abitazione, molto distante. Ad accorgersi che dalle finestre del locale e dalla porta di ingresso fuoriusciva un fumo intenso sono stati gli agenti della polizia municipale, il cui ufficio si trova vicino all’esercizio, e alcuni residenti della zona, che hanno dato l’allarme e informato il proprietario del locale, il quale, prontamente intervenuto con i suoi familiari e alcuni volontari, si è attivato con gli estintori in dotazione per spegnere le fiamme, evitando che si estendessero alle abitazioni circostanti e all’impianto del gas.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Sant’Agata Militello. Le fiamme hanno totalmente distrutto l’impianto della cucina, le attrezzature con il forno, tavoli, sedie, vettovaglie, danneggiando anche parte della sala ristorante, le cui pareti sono state annerite dal denso fumo sprigionatosi dalla attigua cucina.