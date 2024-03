Assunzioni al Comune di Santa Teresa di Riva: dal 2024 sarà "un'infornata" di new entry

Importanti novità già dall’anno in corso all’interno del Municipio di S. Teresa di Riva. La giunta comunale, su proposta del sindaco Danilo Lo Giudice, ha approvato il Piano triennale delle assunzioni 2024-2026 e il Piano annuale 2024 e il dato principale che emerge è che nei prossimi due anni sono previste 42 assunzioni/promozioni in vari settori per coprire i vuoti lasciati da 14 unità in uscita tra il 2023 e il 2026.

Nel 2024 hanno salutato, o saluteranno, il Municipio i dipendenti Santo Settimo, Rita Ricci, Antonio Trimarchi, Grazia Rosa Melita, Antonino Cosentino, Giuseppe Pasquale e uno dei settori che continua a soffrire la carenza di personale è il Corpo di Polizia locale. A breve, infatti, dovrà fare a meno dell’ausiliario Agatino Trimarchi che andrà in pensione e anche del collega Pippo Settimo, che nell’àmbito della riassegnazione delle competenze stabilita dal sindaco è passato all’Area Amministrativa per svolgere l’attività di messo comunale e autista scuolabus. Il settore vigilanza rimane così con 10 unità tra operatori di Polizia locale e ausiliari del traffico, oltre a quattro contrattisti che svolgono funzioni d’ufficio e sporadicamente anche esterne e dunque è stato previsto nell’anno in corso l’innesto di nuove forze.