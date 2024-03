Un tripudio di colori nelle chiese di Messina: altari ornati per i sepolcri del Giovedì Santo

Le forme e i colori della tradizione del giovedì santo, sono racchiusi nelle composizioni artistiche che ornano gli altari delle chiese, dove viene riposto il Santissimo Sacramento al termine dell’ultima messa prima della Pasqua. Un racconto per immagini che unisce nella fede le comunità parrocchiali e quelle religiose della città e della provincia, isole comprese; dai segni tradizionali - il pane e il vino, le spighe e i tralci di uva - alle decorazioni realizzate con i più svariati materiali - trucioli di legno, riso, grano, legumi germogliati e petali essiccati - i cosiddetti sepolcri hanno preso forma già nella mattinata di ieri per essere ammirati poi, in serata, con le candele accese. Come ogni anno vi proponiamo una piccola fotogallery.