Settanta studenti dell’ITI Majorana di Milazzo intossicati in gita scolastica

Doveva essere una settimana di divertimento, si è trasformata in un autentico dramma per una scolaresca di Milazzo. Circa 170 giovani dell’istituto tecnologico “Ettore Majorana” che si trovavano in Puglia hanno subito una intossicazione alimentare provocata verosimilmente dalla ingestione di cibo avariato.

Tutto ha avuto inizio nella giornata di ieri quando una trentina di studenti e studentesse hanno accusato forti dolori addominali, vomito e mal di pancia. Col passare delle ore anche altri, compresi docenti hanno accusato malori tali da richiedere l’intervento del 118. Alla fine sarebbero 70 le persone intossicate, alcune delle quali costrette addirittura ad un breve ricovero in ospedale. Altri sono stati aiutati con delle flebo per aiutare a disintossicarsi. Tutti sono fortemente debilitati e solo grazie ai farmaci somministrati dai sanitari che sono intervenuti nella struttura ricettiva.

La scuola ha provveduto ad informare dell’accaduto le forze dell’ordine che con il gruppo dei Nas stanno verificando la struttura che ha servito il cibo ai ragazzi. Secondo quanto emerso, l’intossicazione sarebbe stata provocata dal pollo servito nel menù. Grande preoccupazione dei genitori con le famiglie che sono a stretto contatto con la dirigenza della scuola per avere notizie e capire se i loro congiunti potranno rientrare a casa subito. Allo stato attuale non è ancora stato deciso l’eventuale immediato rientro anche per constatare se le condizioni di salute consentano a tutti di affrontare il viaggio di ritorno.