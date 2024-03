Messina, quasi trecento sacerdoti alla messa crismale. Accolla si sofferma sui tanti "dolori" del mondo

Quasi trecento sacerdoti, oltre ai religiosi, i diaconi e le comunità dei fedeli hanno partecipato stamattina alla messa crismale, presieduta dall’arcivescovo. Nel corso del suggestivo rito, nel quale vengono benedetti l’olio dei Catecumeni, degli Infermi e il Sacro Crisma, i sacerdoti hanno rinnovato le promesse del loro ministero. A loro e ai fedeli, ha detto mons. Accolla, il compito di essere pellegrini di speranza, “in un mondo che vive numerose forme di conflittualità che toccano le singole persone, le famiglie, la società, fino a degenerare in forme di violenza.

L’arcivescovo ha voluto rivolgere un pensiero ai sacerdoti infermi e, insieme a loro, a tutte le persone che soffrono per la guerra, la migrazione, la malattia, la detenzione nelle carceri, la disoccupazione e la mancanza del necessario per vivere con dignità la loro vita. Il Triduo pasquale si aprirà stasera con la messa “in Coena Domini” e il rito della lavanda dei piedi presieduta in Duomo alle 18.30 dal vescovo ausiliare Cesare Di Pietro e in tutte le chiese parrocchiali che resteranno aperte per il tradizionale giro dei Sepolcri.