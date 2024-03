Gita da incubo per gli studenti del Majorana di Milazzo: ma l'intossicazione è alimentare o virale? Proseguono le indagini del NAS

Stanno rientrando a Milazzo (l’ultimo gruppo arriverà in nottata) i 150 studenti e studentesse incappati nella disavventura dell’intossicazione mentre si trovavano in gita in Puglia. Una vicenda che dovrà essere approfondita, anche perché ha provocato notevole apprensione non solo tra la popolazione studentesca, ma anche dalle famiglie che per l’intera giornata di ieri sono stati all’istituto di via Tremonti per avere continue notizie dei figli. Nei vari referti medici si parla di intossicazione, ma senza precisare se la stessa sia stata di natura alimentare o virale. Anche quest’ultima ipotesi non viene scartata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il gruppo dei Nas che stanno indagando sull’accaduto dopo aver fatto un accuratissimo sopralluogo. Sui referti emessi dai sanitari del 118 c’è scritto gastroenterite, malessere diffuso e dissenteria. Diagnosi che in un primo momento ha fatto pensare ad una forma virale. Ora si attende l’esito dei controlli dei militari per capire cosa sia realmente successo.