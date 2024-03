Amazon punta sulle parafarmacie: la prima è a Milano, venduta dal messinese Rocco Crimi

Una parafarmarcia di mattoni e cemento, in pieno centro a Milano, a due passi dalla stazione di Cadorna. E’ quella a cui sta lavorando il colosso Amazon, che ha rilevato l’ex Pulker di piazza Cadorna e la sta trasformando nel primo negozio ‘fisico’ dedicato alla vendita di prodotti beauty e per la cura della persona, nonché per il commercio di farmaci da banco, vendibili senza ricetta, come le caramelle per la gola, per il mal d’auto e per la tosse. La notizia è stata ufficializzata da Pharmacy Scanner, testata specializzata appunto nel mondo del farmaceutico. E la conferma definitiva arriva anche dal colosso di Jeff Bezos: “Amazon e i nostri partner di vendita offrono oggi ai clienti di tutta Europa una vasta scelta di prodotti di bellezza e per la cura della persona. Siamo entusiasti di continuare a lavorare su questo e non vediamo l'ora di condividere ulteriori aggiornamenti con i clienti in futuro".