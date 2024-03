«Altro che smobilitazione! L’Irccs Piemonte sarà rafforzato». Tra cure e ricerca, i numeri della nuova pianta organica

Vedere i reparti di Ginecologia ed Ostetricia, la stanza dove è stato dato alla luce, chiusi, – spiega il commissario – fa un certo effetto. «Occorre potenziare l'esistente e rendere efficienti i reparti attivi». Nei giorni scorsi è stato presentato ai sindacati il documento che disegna la dotazione organica: 148 i medici previsti, 131 quelli attivi. Ne mancano 17 specialmente nei settori dell'emergenza urgenza, gli anestesisti e gli urologi. Gli infermieri della dotazione organica sono 282: ce ne sono 279 attivi, ne mancano solo tre. E poi c’è anche una ulteriore buona notizia. «Entro l'anno – spiega Lanza – sarà bandito un appalto da 7 milioni per la totale ristrutturazione del Padiglione 5 che sorge accanto al Pronto soccorso. Sono già in corso le indagini geognostiche. Potenzieremo la disponibilità di letti per la riabilitazione. Nessuno dei reparti esistenti sarà depotenziato».

Chi si aspettava una smobilitazione, secondo il commissario dell'Ircss Piemonte Bonino Pulejo, Maurizio Lanza (prossimo alla nomina a direttore generale, proposta già passata dalla Commissione sanità), si sbagliava di grosso. La “mission” dell'Ircss Neurolesi e cioè far convivere l’ospedale con l’assistenza e la ricerca scientifica sarà mantenuta. E anzi, l'ospedale sarà addirittura potenziato . C’è un motivo in più per farlo: il commissario Lanza è nato all'ospedale Piemonte e non a caso il suo secondo nome è Letterio, dedicata alla Patrona di Messina.

Intanto, da ieri mattina è online il nuovo bollettino scientifico dell'Ircss. Si chiama “IrccsinMe”. È il primo Ircss neuro-riabilitativo pubblico a dotarsi di un bollettino di informazione e divulgazione scientifica. L'obiettivo è valorizzare e accrescere la massa di conoscenze, stimolando l'interesse dei pazienti sulla ricerca scientifica. È consultabile sul sito istituzionale. Un primo passo verso quello che diventerà un vero e proprio “house organ” di istituto. Tutto presentato in linguaggio accessibile all'utente e anche in inglese.

All'interno la presentazione del direttore scientifico, il professore Angelo Quartarone e due articoli di ricercatori dell'Ircss che riguardano le malattie del midollo spinale. Del Comitato scientifico fanno parte i tre responsabili delle linee di ricerca dell'Istituto, i medici Rocco Salvatore Calabrò, Silvia Marino ed Emanuela Mazzon. Le attività di segreteria e coordinamento sono affidate al collaboratore professionale di Ricerca sanitaria Antonio Vadalà.

Soddisfatto anche di questo il commissario Lanza che definisce il bollettino uno strumento per far sentire gli operatori orgogliosi del lavoro svolto in un istituto che vede una piena sinergia con prestigioso City College di New York che ha tra i suoi scienziati Jack Martin. Proprio a New York per alcuni mesi saranno mandati a turno i ricercatori dell'Irccs per uno scambio scientifico in linea con i progetti dell'Istituto.