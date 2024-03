Rassegna stampa 27-03-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Il Comune di Messina scova 8 milioni di Imu “evasa”

Oggi la firma di altri 130 neo assunti al Comune di Messina

Università di Messina, al via il primo corso per consulenti di fiducia

Clima, c’è una sentinella sullo Stretto di Messina

Me Muovo, pro e contro sull’utilizzo della auto ibride ed elettriche. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Ex discarica di Mazzarrà Sant’Andrea, s’inasprisce lo scontro: sarà il Tar l’arbitro del braccio di ferro

Passaggio sui ponti della “talpa” per la costruzione della nuova linea ferroviaria, nessun rischio a Nizza e S. Teresa

Nessuna estorsione né lesioni, pene ridotte a 4 allevatori di Montalbano Elicona

Castell’Umberto, incendio distrugge un'azienda agricola e provoca danni incalcolabili