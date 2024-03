Oggi la firma di altri 130 neo assunti al Comune di Messina

E adesso tocca a loro. Sono i circa 130 assunti a Palazzo Zanca per i cinque profili le cui graduatorie sono già state pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Stamattina arriverà il momento della firma sul contratto a tempo indeterminato. Poi passeranno una Pasqua di festeggiamenti e quindi prenderanno servizio il 2 aprile.

A cavallo fra il prossimo mese e maggio sarà il turno di altri 179 neo assunti, tra funzionari amministrativi (c’è già la graduatoria degli scritti e quindi la lista degli ammessi alla prova orale) e funzionari tecnici (per i quali gli orali sono cominciati ieri).

I 130 assunti (c’è un minimo di approssimazione sui numeri perché qualcuno potrebbe non presentarsi e per qualche profilo il numero degli idonei è stato inferiore a quello dei posti disponibili) fanno riferimento ai concorsi per i 20 posti di funzionario legale, i 5 di funzionario dell’area di sorveglianza, i 7 di istruttore contabile, i 50 di istruttore tecnico e i 50 di istruttore amministrativo.