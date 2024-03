La via Tommaso Cannizzaro è chiusa al transito in entrambe le direzioni in un lungo tratto in prossimità della chiesa Madonna della Mercede. La chiusura provvisoria dell'arteria si è resa necessaria per reinstallare alcune luminarie, cadute per il forte vento, allestite la festa degli Spampanati, una delle processioni pasquali più partecipate dai messinesi.

Sul posto per regolare il traffico vigli del fuoco e polizia municipale.