Me Muovo, pro e contro sull'utilizzo della auto ibride ed elettriche. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Nel 2000 le auto voleranno ci avevano detto... seppur siamo ben lontani ad oggi dal vedere le auto volare come nei più arditi cartoni animati di inizio millennio, in materia di evoluzioni nel campo della mobilità e della riduzione delle emissioni sono stati fatti comunque passi da gigante.

Nel nostro Paese però i veicoli a propulsione esclusivamente elettrica sono solo il 4% del mercato, contro una media del 14% in Europa, tale andamento a rilento è dettato dalla difficoltà di trovare stazioni di ricarica anche se il target finale del Pnrr prevede l'installazionne di oltre 21mila punti di ricarica rapida entro giugno 2026 (7.500 in autostrada e 13.000 nei centri urbani), per uno stanziamento di 741 milioni di euro.

Restando focalizzati a quanto accade in riva allo Stretto, le auto ibride e/o elettriche potranno sicuramente essere una soluzione alternativa vantaggiosa se accompagnate da una serie di servizi complementari come appunto il reperimento delle stazioni di ricarica, la gratuità dei parcheggi. In tal senso l'amministrazione Basile sembra aver sposato a pieno questa visione di mobilità messa alla prova nella nuova puntata di Me Muovo, la rubrica condotta da Claudio Costanzo sul mondo della mobilità sostenibile.