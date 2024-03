Messina, adesso è ufficiale: sarà Alessandro Russo a subentrare a Maurizio Croce in Consiglio comunale

Adesso è ufficiale: sarà Alessandro Russo, del Partito Democratico, a subentrare a Maurizio Croce nel consiglio comunale di Messina. La seduta in cui verrà discussa la delibera di surroga è stata convocata per giovedì alle 13.30. Sarà Russo (e non Sebastiano Tamà di Forza Italia) a subentrare perché il quoziente elettorale della lista in cui era candidato, “De Domenico Sindaco”, è il più alto tra quelli dei non eletti. Croce (che in Consiglio era stato eletto in quanto miglior candidato sindaco perdente) si era dimesso nei giorni scorsi, dopo l’arresto avvenuto nell’ambito dell’operazione sugli appalti assegnati nella veste di soggetto attuatore del commissario di governo contro il dissesto ideogeologico.

“Tornerò a sedere in Consiglio comunale con lo spirito di sempre, la passione di sempre e la voglia di fare bene per la nostra Messina. Grazie ai tanti che in questi mesi mi sono stati vicini con affetto, sostegno e incoraggiamento”, le prime dichiarazioni di Russo.