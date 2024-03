Messina, la rinascita a Camaro inizia con la villetta: sarà inaugurata a maggio

A maggio metà del puzzle sarà finalmente composta. Ci saranno voluti ben 15 lunghi anni dall’aggiudicazione dell’appalto complessivo risalente al 2009, ma sempre e dovunque, specie là dove le famiglie hanno atteso e sofferto come a Camaro, si può dire meglio tardi che mai.

Con l’impulso decisivo del recente Ufficio commissariale regionale, e un lieve ritardo rispetto al termine di 45 giorni, sboccerà a maggio la “villetta” connessa all’Anfiteatro di Camaro San Paolo. Quest’ultima struttura rimarrà ancora per qualche tempo la metà incompiuta dell’appalto fermo dal 2015. Ma così sarà fino allo scioglimento di alcuni nodi tecnico-amministrativi ancora intricati. Ad esprimere la forte volontà di chiudere positivamente anche la questione-anfiteatro, è il subcommissario regionale per il risanamento, l’avvocato Marcello Scurria: «È in corso un approfondimento tecnico per la stima dei costi, progettazioni e lavori, che riguarda le opere mancanti». Il problema per l’ufficio regionale sarebbe quello delle consistenti maggiori somme richieste anche dal tempo trascorso e dall’usura, compresi adeguamenti e collaudi. «Potrebbe trattarsi di quasi 1 milione. Lo sapremo entro un mese». Ma torniamo alla villetta, con una premessa storica. Il Parco urbano di Camaro costituisce, alla pari del Parco Magnolia atteso a Giostra, il progetto sociale più ambizioso del risanamento originario della città di Messina. A differenza dell’altro appalto, naufragato già nelle fasi iniziali (ma anche lì la speranza è rinata, vedi pezzo a fianco), l’operazione di Camaro era rimasta “strozzata” nel 2015, dopo essere giunta all’80 per cento delle opere. Una beffa gigante, visto che sia la villetta sia l’anfiteatro erano state progettate dallo Iacp in stretto collegamento con le vitali attività sociali della Parrocchia di San Paolo e del suo Oratorio.