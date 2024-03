Messina, 14 giovani hanno trovato una nuova chance di futuro

Negli ultimi due anni, il progetto ha lavorato alla formazione e all’inserimento lavorativo di oltre 70 giovani di tre città del Sud Italia (Reggio Calabria e Napoli, oltre a Messina) che non studiano e non lavorano, un problema che nel Mezzogiorno ha numeri importanti, se si pensa che, secondo i dati di Cgil e Action Aid, in quest’area del paese costituiscono il 39% della popolazione giovanile fra i 15 e i 34 anni, con percentuali molto alte in Sicilia (40,1%), Calabria (39,9%) e Campania (38,1). Complessivamente sono stati in 38 a portare a termine il percorso. In 14, il numero più elevato dei tre poli, nella nostra città in cui Se. P. Pass è stato portato avanti da un partenariato composto dal Consorzio Sol.E., dall’Associazione Hic et Nunc, dalla Cooperativa Lilium e dall’Associazione Sportiva Dilettantistica.

A Messina quattordici ragazzi fra i 15 e i 19 anni hanno concluso il percorso formativo e sono stati avviati al tirocinio presso aziende, ristoranti, attività di vario genere. Otto di loro hanno scelto di reiscriversi alla scuola superiore, in cinque hanno conseguito, col supporto di operatori e insegnanti, l’esame di licenzia media che in precedenza non avevano intenzione di ottenere. Sono questi solo alcuni dei risultati del progetto Se.Po.Pass (Sentieri, Ponti e Passerelle), selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che saranno presentati domani, mercoledì 26 marzo presso la Fondazione Horcynus Orca a Capo Peloro a partire dalle 15.30 .

Per questi ragazzi, che avevano abbandonato la scuola e non erano più inseriti in alcun circuito formativo, Se.Po.Pass è stato un’importante occasione per rimettersi in gioco, esplorando le proprie capacità e i propri talenti, riacquisendo fiducia in se stessi e un orientamento al futuro, attraverso attività laboratoriali e di formazione che li hanno visti protagonisti. Nell’ultimo anno di progetto, i giovani messinesi sono stati impegnati in tirocini formativi presso aziende di diverso tipo (fra le altre i ristoranti Casa e Putìa, presidio Slow Food, Vegan e Veg, Panama Bistrot, la sartoria Santi Macchia, Solidarity and Energy S.p.A. Impresa sociale) che hanno dato loro la possibilità di maturare esperienza nel mondo del lavoro e misurarsi con l’impegno, garantendo la soddisfazione di un primo piccolo guadagno realizzato in modo autonomo.

Alcuni dei ragazzi hanno conseguito l’HACCP, un’attestazione che certifica la conoscenza delle regole dell’igiene e della sicurezza alimentare e che è fondamentale per lavorare nelle cucine, altri stanno usufruendo di un voucher per la patente ECDL, un certificato, riconosciuto a livello internazionale, che attesta il possesso dell'insieme minimo delle abilità necessarie per poter lavorare col personal computer - in modo autonomo o in rete - nell'ambito di un'azienda, un ente pubblico, uno studio professionale, altri ancora stanno prendendo la patente B (anche in questo caso avendo a disposizione uno specifico voucher).