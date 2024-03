Barcellona, dopo una lunga attesa saranno sepolte 40 salme: cimitero più decoroso

Approderà questa mattina in giunta comunale un provvedimento dell’assessore Nicola Barbera che, una volta approvato, consentirà l’immediata sepoltura di almeno 40 salme attualmente collocate nella camera mortuaria attigua all’ingresso principale del cimitero. Un deciso passo in avanti verso la risoluzione di un problema che si trascina da anni: «Una volta incassata l’approvazione della giunta – dichiara Barbera – sarà possibile unificare le graduatorie e provvedere a dare sepoltura a 40 o forse anche 45 salme in attesa di tumulazione. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è ridurre sensibilmente i tempi di attesa per la sepoltura entro fine mandato. Le bare dei defunti, nei nostri auspici, dovrebbero permanere al massimo pochi giorni nella camera mortuaria, cioè il tempo necessario per gli adempimenti burocratici e per predisporne la dignitosa sepoltura. Da parecchio tempo le attese sono anche di mesi ed è inaccettabile».

Barbera ha peraltro posto l’accento sul decoro del cimitero che, a cavallo tra San Giuseppe e la Settimana Santa, è stato invaso dai visitatori che desideravano rendere omaggio ai propri cari defunti: «Il cimitero è stato riportato in condizioni di decoro nella sua quasi totalità. Saranno necessari pochi altri giorni per tornare alla normalità nell’intero perimetro. L’impasse dovuta ad un vuoto di manutenzione per alcune settimane è stata superata.