Messina verso la Pasqua, è folla al Duomo per la benedizione delle Palme: tutti gli appuntamenti della Settimana Santa

Ramoscelli di ulivo e palme, segni di pace e concordia sempre più evocate, sempre meno praticate: baciata dal sole e dall’immancabile vento è la domenica che apre la settimana santa, con i suoi riti e le pratiche di devozione.

Accolti dalle ultime scampanate festose prima della Pasqua, i messinesi si sono ritrovati a piazza Duomo per il tradizionale rito della benedizione e la celebrazione delle Palme. A presiederlo l’arcivescovo Giovanni Accolla, che ha fatto memoria dell’ingresso di Cristo a Gerusalemme accompagnato dalla comunità del seminario e dalla confraternita del SS. Crocifisso, alla presenza del Primo cittadino e del vicesindaco.

Dall’emozione, spesso frutto di sensazionalismi, allo stupore: il senso di questo giorno, preludio alla Pasqua, è quello di lasciarsi provocare da Cristo mettendosi in discussione, ha detto mons. Accolla, uscendo dalle logiche mondane per sperimentare la gioia che viene da Gesù. “Stendiamo umilmente innanzi a Cristo noi stessi piuttosto che sventolare rami inanimati o verdi fronde, destinati a perdere, con la loro linfa, la vitalità. Richiamando i drammi che l’umanità vive: guerre, emarginazione, povertà, disoccupazione, l’arcivescovo ha esortato i presenti a “uscire dal limbo dell’emozione, dalle logiche mondane per seguire Gesù amando i fratelli e sperimentare la gioia che viene da lui. Giovedì prossimo alle 10 in Duomo, l’arcivescovo presiederà la tradizionale messa crismale nella quale i sacerdoti rinnovano le promesse del loro ministero e vengono benedetti l’olio dei Catecumeni, degli Infermi e il Sacro Crisma.