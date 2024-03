Messina, dopo il Ritiro tocca alla Telegrafo: e il Consorzio batte Cas...sa

Dal Ritiro alla galleria Telegrafo il passo è breve. E non parliamo solo della distanza ma anche delle condizioni della struttura. E se per il ponte sospeso su Giostra e’ oramai questione di mesi per arrivare, finalmente, a soluzione, per il tunnel più lungo della tangenziale l’incubo proseguirà.

Quando il Ritiro sarà riaperto in tutta la sua piena funzionalità, resterà l’unica corsia di marcia dentro la Galleria. Almeno nella direzione verso Messina. Questo perché le condizioni di sicurezza del tunnel fanno propendere per una misura di sicurezza che, in questo momento, è applicata anche nel senso inverso dove però sono in corso i lavori (sui servizi e areatori) per un ripristino minimo.

Dunque, contemporaneamente o poco dopo la riapertura del Ritiro (se le opere finissero prima del clou estivo sarebbe opportuno) in direzione Palermo potrebbe sparire il senso unico, ma per chi viaggia in verso Catania la strozzatura rischia di proseguire.

Ma questa è solo la cartina di tornasole di una condizione generale di criticità delle autostrade del Cas al quale servirebbero finanziamenti da Ponte sullo Stretto per poter sanare la situazione che per decenni è stata lasciata peggiorare senza lungimiranza, programmazione o vere manutenzioni.