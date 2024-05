Nuova impresa in mountain bike di Nicola Grillone: percorrerà la "Regia Trazzera Palermo-Messina"

Il 10 di maggio Nicola Grillone partirà da Messina per raggiungere Palermo in Mountain bike passando dalla regia Francigena, una antica strada che taglia tutta la dorsale tirrenica fino al capoluogo siciliano. Una nuova impresa del video maker amatore che percorre in lungo e largo le strade italiane con la sua bici e le sue attrezzature

La regina delle vie francigene siciliane

Partenza:

* Messina

* Santa Lucia

* Castroreale

* Novara di Sicilia

* Montalbano Elicona

* Randazzo

* Cesaró

* Troina

* Capizzi

* Gangi

* Polizzi

* Monte maggiore

* Eremo S. Felice

* Palermo

I giorni di viaggio sono 13 per un totale complessivo di 480 km. Pendenza: 12.000 mt Il viaggio sarà interamente filmato dallo stesso Nicola Grillone e tutto il percorso registrato dal gps.. “Regia Trazzera Palermo-Messina montagne” è un itinerario storico che ripercorre le antiche tracce lasciate dal sistema di viabilità siciliano, le origini sono antichissime, ma la documentazione ufficiale più antica risale al periodo Normanno, da qui, il nome “via Normanna”. Attraverso le cime delle Madonie, i boschi dei Nebrodi e le vette dei Peloritani, fino allo Stretto di Messina.