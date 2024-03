Lavori al “San Vincenzo” di Taormina, il Governo taglia 9,2 mln

Colpisce anche l’ospedale “San Vincenzo” di Taormina il taglio da 140 milioni di euro ai fondi complementari al “Piano nazionale di ripresa e resilienza” per le strutture sanitarie siciliane, deciso nel nuovo decreto del ministro per la Coesione territoriale Raffaele Fitto che riduce in tutta Italia 1,2 miliardi di euro dal programma “Verso un ospedale sostenibile”, il Piano nazionale completare (Pnc) creato con le risorse italiane e che affianca quello del Pnrr con fondi europei.

Tra gli interventi inseriti nel Contratto Istituzionale di Sviluppo del 30 maggio 2022, approvato dall’assessorato regionale alla Salute e concernente la realizzazione delle azioni finanziate con il Pnrr, c’è infatti anche il progetto “Ospedale sicuro e sostenibile Taormina”, per un importo previsto di 9.232.971 euro. Il taglio del Governo fa sparire questi fondi destinati all’adeguamento strutturale del polo ospedaliero “San Vincenzo”, già programmato con un progetto di fattibilità tecnica-economica redatto dalla società “Ph3 Engineering Srl” di Messina su incarico dell’Azienda sanitaria provinciale.