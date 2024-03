Incidente sulla Messina-Palermo, auto si ribalta all'alba tra Rometta e Milazzo: feriti quattro giovani, uno è grave

Ancora un incidente sull'autostrada Messina-Palermo tra Rometta e Milazzo, al km 34. Intorno alle 5 del mattino, prima della galleria Serra Inglese, una Punto bianca con a bordo quattro giovani si è ribaltata per cause in corso di accertamento. Si tratterebbe di un incidente autonomo. Sul posto sono arrivati polizia stradale, soccorso stradale, vigili del fuoco e tre ambulanze per trasportare i feriti in ospedale. Le condizioni di uno dei giovani sarebbero gravi e si trova ricoverato al "Fogliani" di Milazzo.