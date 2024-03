Capo d’Orlando, il futuro è sempre più digitale: quindici centri per imparare

Spid, pec, email, firma digitale, certificazioni on line non saranno più ostacoli insormontabili grazie ai Centri di Facilitazione che sorgeranno sui Nebrodi e dove tutti potranno rivolgersi gratuitamente per familiarizzare con il digitale.

Ne sorgeranno ben 15 grazie al Gal Nebrodi Plus che, assieme agli altri Gal siciliani, è stato individuato come soggetto sub-attuatore della misura 1.7.2. del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Come è stato detto ieri nell’aula consiliare del Comune di Capo d’Orlando durante l’incontro di presentazione del progetto «l’obiettivo è potenziare il territorio in chiave digitale, valorizzando le risorse umane e imprenditoriali che esso esprime».

Sono intervenuti il presidente del Gal Nebrodi Plus on. Francesco Calanna, il sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì, il presidente delle Pro Loco della provincia di Messina Gaspare Maggio ed il responsabile della comunicazione del progetto Antonino Sapienza.