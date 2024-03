Milazzo, controlli antidroga a tappeto: tre arresti. Sequestrato oltre un 1 kg di marijuana

Nella giornata di ieri nell’ambito di servizi straordinari antidroga a largo raggio, i carabinieri della Compagnia di Milazzo e delle Stazioni dipendenti, con il supporto dei cani del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT), hanno eseguito una serie di controlli e perquisizioni, nella zona mamertina e nei paesi limitrofi, che hanno portato, complessivamente, all’arresto di tre persone, già note alle Forze dell’Ordine, nonché al sequestro di circa 50 grammi di hashish e oltre 1,2 kg di marijuana.

Nell’ambito dei servizi, a Milazzo, i carabinieri hanno perquisito l’abitazione di un 31enne dove sono stati sequestrati 30 grammi tra hashish e marijuana, nonché materiale per il confezionamento della droga come un bilancino di precisione e uno strumento utilizzato per sigillare i sacchetti, nascosti a ridosso della cantina. Il 31enne è stato anche denunciato per ricettazione, poiché trovato in possesso di una motocicletta priva di targa e con il numero di telaio abraso, verosimilmente quindi oggetto di furto.