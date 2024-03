Dalle canzoni neomelodiche all'hashish nel carcere di Barcellona, le "staffette" di dottoressa e infermiera: la Procura chiede il carcere

Chiesta dal pubblico ministero Emanuela Scali della Procura di Barcellona, diretta dal procuratore Giuseppe Verzera, la custodia cautelare in carcere per la dottoressa Antonella Campagna, 41 anni di Messina e per l'infermiera Maria Rosa Genovese, 63 anni di Barcellona, entrambe accusate in concorso tra loro, per avere introdotto illegalmente nella Casa circondariale droga, telefoni cellulari ed attrezzature tecnologiche.

Si tratta di tre panetti di hashish, di telefonini di varie tipologie, caricabatterie, power-bank, cavi per telefoni e numerose sim per apparecchi di diversi operatori telefonici, e perfino un set completo di chiavette ottagonali di diverse dimensioni utilizzate per aprire placchette degli impianti elettrici affisse da viti alle pareti delle celle. Sequestrata anche una pen drive usb con all'interno file musicali neomelodici.

Tutto materiale rinvenuto nella disponibilità delle due persone indagate che lo avevano riposto all'interno dei rispettivi armadietti personali collocati nella portineria del carcere. Nel primo pomeriggio di ieri le due donne, arrestate poche ore dopo la mezzanotte di mercoledì scorso, sono state scortate dalle rispettive abitazioni nelle quali erano state confinate fino al Tribunale per essere interrogate nell'udienza di convalida dell'arresto dal presidente Giovanni De Marco in funzione di giudice delle indagini preliminari.