Polizia municipale di Messina: per il comando restano 38 candidati

In principio erano 57, ora sono in 38. Ma, citando Highlander, ne rimarrà soltanto uno. Ieri si è riunita al Comune la commissione che sta svolgendo l’istruttoria per l’assunzione del nuovo comandante della polizia municipale, con un contratto a tempo determinato (la “formula” è l’ex art. 110 del Tuel). A presiederla la segretaria generale Rossana Carrubba, coadiuvata dal direttore generale Salvo Puccio e dall’attuale comandante (dimissionario), Maurizio Cannavò. È stata fatta una prima “scrematura”, con l’esclusione di 19 delle 57 domande arrivate alla scadenza del 23 febbraio scorso e l’ammissione ai colloqui di 38 candidati.

Non mancano i volti “noti”, tra cui attuali componenti del Corpo della polizia municipale: c’è il vicario (nonché comandante della polizia metropolitana) Giovanni Giardina, ci sono pure il commissario capo Marco Crisafulli e il commissario ispettore superiore Lino La Rosa. In corsa c’è anche il predecessore di Cannavò, Stefano Blasco, che ha guidato la Municipale per un anno e mezzo, per poi non essere riconfermato dal sindaco Basile (era stato nominato dall’ex commissario del Comune, Santoro). Curiosità: tra i candidati c’è anche chi aveva sostituito Blasco ad Enna, dove è “titolare”, mentre quest’ultimo era a Messina, il comandante della polizia municipale di Caltanissetta, Diego Peruga. Aspirano al Comando in città anche alcuni candidati della provincia: da Salvatore Antonio Campagna, comandante polizia municipale di Furci (ex sindaco di Condrò), a Salvatore Messina, comandante della polizia municipale di Brolo, ma c’è anche Antonino Raneri, ispettore della polizia locale di Taormina.