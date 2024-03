Consigliere comunale "steso" a Milazzo: si stringe il cerchio sull'aggressore

È stato operato ieri mattina per ricomporre la frattura al femore, il consigliere comunale Pippo Doddo, rimasto vittima di una vile aggressione martedì scorso, mentre passeggiata nel rione Vaccarella. Gli ortopedici della casa di cura polispecialistica Cristo Re di Messina hanno deciso di intervenire subito, anche perché la frattura avrebbe causato forti dolori all’86enne esponente politico, uno dei consiglieri comunali più anziani di Sicilia che ancora ieri era frastornato per quanto accaduto. Doddo non riesce a comprendere la ragione per la quale una persona, che continua a sostenere di non conoscere, l’abbia prima apostrofato e poi tentato di colpirlo prima con un pugno (che Doddo avrebbe schivato) e poi con un robusto spintone che l’ha fatto cadere pesantemente al suolo provocandogli il danno fisico. Toccherà alle forze dell’ordine che hanno subito avviato accertamenti per comprendere le cause. L’aggressore sarebbe stato comunque identificato.

Sul fronte politico, anche ieri tante attestazioni di solidarietà all’esponente politico di “Fratelli d’Italia”. Oltre ai rappresentanti del suo partito, messaggi sono giunti dall’Amministrazione, che nell’augurare una pronta guarigione al rappresentante della maggioranza, ha auspicato che possa essere fatta luce prima possibile sulla vicenda e anche dai consiglieri di opposizione Italiano, Crisafulli, Andaloro e Maisano, i quali, in un’altra nota, oltre a manifestare «vicinanza all’amico Pippo Doddo», si dicono certi che le forze di polizia «faranno chiarezza sul deprecabile episodio e individueranno il responsabile di una azione senza precedenti nella nostra città. Gesti come questo, ingiustificabili, non possono rimanere impuniti».