Messina, il femminicidio di Alessandra Musarra: Cristian Ioppolo condannato a 24 anni

Ventiquattro anni di carcere. Si è concluso così il nuovo processo davanti alla corte d’assise d’appello di Reggio Calabria a carico del 31enne Cristian Ioppolo, accusato reo confesso del femminicidio di Alessandra Musarra, la sua ex trovata morta nella sua abitazione il 7 marzo del 2019, in contrada Campolino di S. Lucia sopra Contesse a Messina. In sentenza si parla di "concorde richiesta delle parti".

La Cassazione infatti, nel settembre del 2023 aveva annullato la condanna all’ergastolo rinviando ad un nuovo giudizio a Reggio Calabria ma solo per valutare la sussistenza dell’aggravante dei cosiddetti “motivi abietti e futili”.

In corte d’assise d’appello i giudici a Messina nel maggio del 2022 lo avevano condannato all’ergastolo. Avevano confermato anche le provvisionali - i risarcimenti immediati -, concesse in primo grado, e disposto il risarcimento nei confronti delle parti civili.