Incidente sulla Messina-Palermo, auto contro furgoncino delle manutenzioni: suv si schianta in galleria

Incidente nel pomeriggio di oggi sulla A20 Messina/Palermo, all’interno della galleria Tindari , tra gli svincoli di Falcone e Patti. Per cause in corso di accertamento un’autovettura Jeep Compass si è scontrata con un mezzo di servizio della ditta incaricata della manutenzione autostradale. Ad avere la peggio una donna, che si trovava alla guida dell’autovettura, rimasta ferita e costretta a ricorrere alla cure del pronto soccorso dell’ospedale di Patti. Illesi invece gli operai che viaggiavano a bordo del furgone. Sul posto i mezzi del pronto intervento autostradale e la Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto.