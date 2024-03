Lipari, 21enne finisce su un palo con lo scooter: operato d'urgenza al Papardo. E' fuori pericolo

Incidente stradale, ieri mattina, a Lipari, in località Bagnamare, per un giovane liparese che è stato trasferito in elicottero all’ospedale Papardo di Messina, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al capo. Il giovane, di 21 anni, con il suo scooter si stava dirigendo da Canneto a Lipari, quando all’improvviso, a quanto sembra a causa di un malore, ha cominciato a sbandare all’altezza della galleria finendo la sua corsa contro un palo nella rotabile di Bagnamare.

Secondo alcuni testimoni, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per essere sbalzato ed andando ad impattare contro un palo ai lati della carreggiata. Fortunatamente dietro di lui sopraggiungeva la signora Martina La Greca, che è prontamente intervenuta, vedendolo a terra. La signora ha praticato tempestivamente sul giovane un massaggio cardiaco. Nel frattempo, sul posto è accorsa una pattuglia dei vigili urbani che ha provveduto a deviare il traffico prima della galleria che porta nella frazione di Canneto. Provvidenziale anche l’intervento del vigile urbano Salvatore Sarpi, che con prontezza di riflessi è riuscito a liberare le vie aeree del giovane quando ha capito la gravità della situazione. Fortunatamente il giovane indossava il casco al momento dell’impatto contro il palo.