Messina, il processo per la morte di Lavinia Marano: in Appello tutti assolti i medici. Solo colpa lieve

Tutti assolti i quattro medici che erano a processo per la morte di Lavinia Marano, deceduta al Policlinico poco dopo il parto, nel 2016, a soli 44 anni, dopo aver dato alla luce il suo primo figlio. La sezione penale della corte d’appello, presieduta dal giudice Carmelo Blatti e composta dalle colleghe Daria Orlando e Luana Lino, ha così deciso. I quattro medici sono stati assolti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato: si tratta del responsabile dell'Uoc di Ginecologia ed Ostetricia Onofrio Triolo e dei medici in servizio nel reparto, ovvero Antonio Denaro, Vittorio Palmara e Roberta Granese. In sintesi il medico che si attiene a linee guida non può rispondere per colpa lieve come prevede la legge Balduzzi.

Per il risarcimento invece confermati responsabilità e nesso causale. I familiari della Marano hanno protestato a lungo in aula dopo la lettura della sentenza e anche fuori dal Palazzo di giustizia.