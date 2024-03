Messina, una giornata dedicata alla scoperta del Ponte: oggi il primo confronto con la città

Atterra finalmente in città, quella che gli darà il nome, il progetto del Ponte. Oggi doppio incontro per la Stretto di Messina con i primi attori protagonisti del cantiere che farà parlare tutto il mondo. L’amministratore delegato Pietro Ciucci a Palazzo Zanca prima incontrerà i consiglieri comunali poi la società civile rappresentata al tavolo voluto dal sindaco un mese fa.

Alle 11,30 si parte dalla commissione Ponte dove sarà presentato il rinnovato progetto definitivo che, un mese fa è stato approvato dalla Stretto e che però è divenuto di pubblico dominio solo una manciata di giorni fa. Oltre all’aggiornamento sui costi c’è sicuramente un approfondimento sugli espropri il cui piano particellare, adesso, può essere studiato nel dettaglio anche dai diretti interessati. Nella mappa che pubblichiamo le aree sono divise per aree di interesse e per destinazione se l’acquisizione dovesse andare in porto. Genericamente ci sono aree dove sorgerà fisicamente il ponte con la sua altissima torre, quelle di interesse per le ferrovie, quelle per le piste di cantiere e quelle da riqualificare a verde. «Il nostro intento è attuare il piano degli espropri con il massimo rispetto e la massima attenzione per ogni persona, per ogni singola unità abitativa – ha già anticipato Pietro Ciucci in un’intervista al nostro giornale –. Vogliamo trovare accordi e non andremo allo scontro con nessuno». Ma al di là delle buone intenzioni è chiaro che questo sarà uno dei temi caldi della attesa seduta di oggi in commissione Ponte dove Ciucci sarà accompagnato da un pool di tecnici che relazionerà sui vari aspetti del progetto e della fase preparatoria della grande opera.