S. Alessio Siculo, lavori per il doppio binario: via all’iter per lo svincolo dell’A18

Arrivano a Roma i primi incartamenti per la realizzazione degli innesti provvisori all’autostrada A18 Messina-Catania, da utilizzare per il cantiere del raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo.

Rete Ferroviaria Italiana ha infatti inviato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica la richiesta di valutazione preliminare del progetto per le rampe di S. Alessio Siculo e Nizza di Sicilia, mentre la progettazione è ancora in corso per l’allaccio di Scaletta Zanclea-Itala e l’istanza partirà successivamente.

La richiesta è necessaria in quanto si tratta di un’estensione del progetto del doppio binario e in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, Rfi chiede una valutazione preliminare per individuare l’eventuale procedura da avviare: il Ministero entro 30 giorni, comunicherà l’esito delle valutazioni, indicando se la costruzione degli allacci deve essere sottoposta a valutazione di impatto ambientale (Via), a verifica di assoggettabilità a Via oppure nessuna delle due.