Polizia locale e salario accessorio, i rapporti col Comune di Capo d’Orlando restano tesi

«Queste sigle sindacali rimangono comunque nel dubbio circa le modalità, tempistiche e quantificazione della liquidazione di dette spettanze che in sede di riunione col sindaco non sono state sufficientemente da quest’ultimo chiarite» .

Sono le rappresentanze sindacali della CSA e FP Cgil a scriverlo al sindaco Franco Ingrillì poche ore dopo l’incontro svoltosi a Palazzo Europa e durante il quale il primo cittadino aveva reso noto un programma temporale di pagamento degli emolumenti accessori che Palazzo Europa doveva ai vigili urbani ed al personale esterno per circa 400.000 euro.

In attesa di ciò invitano «l’Amministrazione comunale a porre in essere tempestivamente quanto concordato con queste sigle sindacali nella riunione tenutasi col sindaco il 14 marzo ultimo scorso» rappresentando altresì «che qualora questi accordi vengano disattesi da parte dell’Amministrazione comunale si riaprirà lo scenario dello stato di agitazione e non si esclude financo il ricorso all’autorità giudiziaria con azioni di rivalsa nei confronti di tutte le parti pubbliche in causa».