Cateno De Luca ai sostenitori: "Grazie per essere a Taormina. Mia moglie Giusy leggerà una lettera per voi"

Sono ore particolari per Cateno De Luca. Il sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord è stato costretto a fermarsi e da qualche giorno è ricoverato in ospedale al Policlinico di Messina per una polmonite acuta. De Luca poco fa sui social ha pubblicato un post in vista della convention organizzata a Taormina e alla quale, ovviamente, non potrà partecipare

"Cari sponsor, sostenitori e sostenitrici di Sud chiama Nord e del progetto Libertà, benvenuti a Taormina! Sfortunatamente, non posso accogliervi come avrei desiderato poiché i medici me lo hanno proibito. Tuttavia, questa sera sarò idealmente con voi a cena. Ho affidato ad una lettera che leggerà mia moglie Giusy il mio messaggio di affetto e gratitudine nei vostri confronti. Sono felice di sapere che siete oltre i 300 che avevamo preventivato; questo mi riempie il cuore di gioia perché il vostro sostegno è particolarmente importante in questo momento. Grazie per essere al nostro fianco in questo progetto di Libertà!