Gestione idrica, lavori all’acquedotto di Patti

Rendere efficiente il sistema idrico comunale è uno degli obiettivi programmatici della Giunta municipale che ha, di recente, impegnato alcune risorse per il ripristino del sistema di telecontrollo di misura dei nodi principali dell’acquedotto e del controllore logico di programma, installato all'interno del quadro elettrico di gestione dei pozzi del Timeto.

In seguito ad un sopralluogo, effettuato dal personale addetto alla manutenzione, è stato accertato il malfunzionamento del sistema operativo: «L’originale programma e il relativo applicativo – si legge nella relazione - sono stati sviluppati nel 2005 con un sistema operativo non più supportato dalla Microsoft. Pertanto è necessario procedere all’acquisto dell’ultima versione del programma e alla relativa installazione».

La stessa criticità è stata riscontrata al sistema automatico di gestione della centrale dei pozzi. Da qui l’esigenza di intervenire celermente per ridurre al minimo i tempi di eventuali disservizi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina