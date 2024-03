Dramma alle Eolie, cadavere in avanzato stato di decomposizione ritrovato nel mare di Vulcano

Un cadavere, in avanzatissimo stato di decomposizione, è stato recuperato oggi dai militari della Guardia Costiera – Circomare Lipari, nel mare di Vulcano Gelso.

Ad allertare l’Autorità marittima liparese, un diportista che, nel corso della navigazione, ha intercettato la salma. Le condizioni di questa non consentono, assolutamente, né di definirne il sesso, né la possibile etnia. Il corpo, presumibilmente, trascinato nel mare di Vulcano dalle ultime mareggiate, non aveva addosso alcun indumento. Quel che è certo è che non si tratta di un eoliano.

Dopo il recupero e il successivo trasferimento al porto di Pignataro, il cadavere è stato trasportato, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Barcellona, presso l’obitorio del cimitero liparese, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria