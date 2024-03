Acqua a Messina: conclusi i lavori e riattivata l'erogazione. Qualche disagio all'Annunziata

Lavori conclusi ed erogazione idrica riattivata a Messina, anche se si è registrato un problema all'Annunziata contrada Casazza. Per alleviare i disagi alla popolazione a causa dei lavori di manutenzione della rete programmati in questo fine settimana, è stato chiesto dalla Prefettura l’intervento dell’esercito, dato il distacco dell’erogazione d’acqua. La Brigata Aosta ha messo a disposizione proprie autobotti del 24º reggimento artiglieria Peloritani e del 6º Reparto Comando e Supporti Tattici, impiegate per puntiformi esigenze in varie zone della città e rappresentate su chiamata dal Centro Operativo Comunale (Coc), che ha indicato i luoghi e gli enti o le strutture pubbliche da rifornire.