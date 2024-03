Messina, presidio della Cgil al Papardo contro "lo sfascio della sanità pubblica"

Si è tenuto questa mattina all’ ospedale Papardo , nel piazzale antistante lo sportello ticket, i l presidio territoriale nella giornata di protesta regionale contro lo sfascio del sistema sanitario . Con i sit-in che si sono svolti nelle principali città della Sicilia è iniziata una stagione di mobilitazione della Cgil Sicilia con le categorie Funzione pubblica e Sindacato pensionati a sostegno di un progetto di rilancio della sanità pubblica. Una nuova mobilitazione per l’esigibilità del diritto alla salute e per chiedere soluzioni ai troppi problemi esistenti.

Cgil, Spi e Funzione pubblica chiedono più finanziamenti per la sanità pubblica, più personale sanitario, maggiori investimenti nelle aree interne, più medicina territoriale, l’integrazione socio- sanitaria, più prevenzione e cure per le donne e gli uomini anziani ,il potenziamento della rete di emergenza, la riqualificazione e tutele per chi lavora nella sanità privata, l’abolizione del numero chiuso per l’accesso ai corsi di studio delle professioni sanitarie, il rilancio del consultori, investimenti per migliorare i servizi di assistenza sanitaria.