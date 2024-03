Me Muovo: il nuovo servizio di sharing dei monopattini, come utilizzarlo e che benefici può portare alla mobilità messinese

Nuovo appuntamento con Me Muovo, la rubrica a cura di Claudio Costanzo sul mondo della mobilità messinese. Riflettori puntati sul nuovo servizio di sharing dei monopattini offerto da "EleRent" azienda convenzionata con il comune di Messina.



Primo step ovviamente trovare il monopattino disponibile più vicino, basterà scaricare da App Store o Play Store l'App EleRent, completare la registrazione al portale cosí da visionare sulla mappa i dispositivi disponibili con tanto di carica (ogni utente potrà inoltre prenotare fino a 15 minuti prima dell'inizio del noleggio il proprio mezzo), il servizio ha un costo di 1,00 € allo sblocco del dispositivo + una tariffa di 0,25 € al minuto. A venirci in soccorso una volta noleggiato il monopattino è stato un servizio di assistenza preciso e puntuale, attivo h24 mediante messaggistica e/0 chiamate su Whatsapp. In realtà il nostro primo dispositivo, noleggiato di fronte alla chiesa del Ringo, non riscontrava nessun problema bensí non è stato cosí intuitivo capire come utilizzare il mezzo in quanto l'acceleratore non era presente sul manubrio destro (come in un qualsiasi scooter), ma andava azionato mediante una levetta facilmente azionabile con il pollice destro.

Noleggiato il nostro secondo monopattino di fronte al Circolo del Tennis e della Vela abbiamo testato il dispositivo sulla pista ciclabile nella litoranea nord di Messina, doveroso sottolineare come in questa zona non siano ancora presenti nè monopattini, nè tantomeno un servizio di bike sharing che aiuterebbe (eccome) a decongestionare il traffico estivo in via Consolare Pompea.



Durante il nostro viaggio non potremo dunque nè lasciare il monopattino oltre la rotatoria bassa del viale Annunziata, nè stoppare temporaneamente il nostro viaggio (qualora volessimo fermarci a prendere un gelato o altro il nostro "tassametro" continuerà ad aumentare), superato il primo chilometro della pista ciclabile, risultata abbastanza impervia ed in condizioni ormai vetuste complici anche le mareggiate che negli ultimi giorni hanno portato sulla pista detriti e pozzanghere, giungiamo fino alla chiesa di Grotte dove di recente è stato invece ammodernato il tratto di pista ciclabile con l'installazione anche di luci serali e fioriere, risultato finale "tutta un'altra storia".