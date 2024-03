Disturbi alimentari e Ponte, questa sera su Rtp nuova puntata del talk "Scirocco"

Torna alle 20,30 su Rtp Scirocco il talk condotto da Emilio Pintaldi. Due gli step. Nel primo si parlerà di disagio giovanile e di disturbi dell' alimentazione e di quei mostri chiamati anoressia e bulimia capaci di divorare anche bambine di nove anni. Presenti in studio diversi studenti e rappresentanti dei licei della provincia: Emilia Pace tutor della consulta provinciale, Greta Grasso (Maurolico), Sofia Bruno (Ainis), Marco Alosi (Copernico Barcellona) Giacomo Lupò ( Ainis). Tra gli ospiti il neogarante dei diritti dei minori Giovanni Amante e il direttore sanitario dell' azienda Piemonte Neurolesi Pippo Rao.

Nel secondo step, a poche ore dalle polemiche scoppiate in parlamento e a qualche giorno dall' audizione dell' amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci a palazzo Zanca prevista per lunedì, si parlerà di Ponte e di infrastrutture. In studio il presidente del Consiglio Nello Pergolizzi, il presidente della commissione Ponte Pippo Trischitta, i due consiglieri Giovanni Caruso e Felice Calabrò.