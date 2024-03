Ponte, botta e risposta in Parlamento. Bonelli a Salvini: «Spregiudicato». La replica: «Accuse folli»

L’uno dice all’altro «spregiudicato» e l’altro risponde «folle». È in questo scambio di battute la sintesi delle posizioni assolutamente inconciliabili del portavoce di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli, e del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Il botta e risposta è andato in scena ieri, durante il question time alla Camera dei deputati. Ha iniziato il verde Bonelli, chiedendo conto e ragione degli aspetti contrattuali tra società Stretto di Messina e General contractor (il Consorzio Eurolink) e delle eventuali penali in caso di aumenti dei costi e ritardi nell’esecuzione dei lavori di costruzione del Ponte.

Ha risposto Salvini: «Siamo di fronte a un percorso che si sta svolgendo nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge. Garantire la trasparenza non significa sostituirsi agli ingegneri e ai tecnici italiani che dovranno costruire il Ponte. La società Stretto di Messina, nei giorni scorsi, ha consegnato ai presidenti delle due Camere la relazione di aggiornamento del progetto e la relativa documentazione di corredo approvata dal Cda della società. Una documentazione corposa e approfondita, quindi tutti i parlamentari potranno liberamente addentrarsi in questa documentazione riga per riga, metro per metro. La relazione e i documenti di accompagnamento sono stati redatti conformemente a quanto previsto nell’atto negoziale prodromico che la società Stretto di Messina ha stipulato a titolo non oneroso con il Contraente generale per l’adeguamento della progettazione. Gli oneri relativi all’aggiornamento del progetto definitivo sono legati a fattori tecnici come l’adeguamento alle norme tecniche di costruzione vigenti. Nell’atto – ha ribadito il vicepremier – , il Contraente generale rinuncia a qualsiasi pretesa in relazione all’esecuzione delle predette attività a titolo non oneroso. Quanto alle penali, si tratta di un tema da inquadrare nell’ambito dei rapporti tra concedente e concessionario, fermo restando che spetta al concessionario, nell’ambito della relativa autonomia contrattuale, regolare la gestione di ritardi e penali. La rinuncia al contenzioso – ha concluso Salvini – avverrà secondo i tempi previsti dal decreto legge ovvero all’esito dell’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess».