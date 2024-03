Patti, gli imprenditori fanno squadra per dare nuove chance al turismo

Si chiama “Associazione degli operatori turistici del territorio Patti – Tindari - Nebrodi” e si propone di promuovere il settore «condividendo esperienze, promuovendo l’aggiornamento costante, la formazione continua e la creazione di nuove opportunità d’impiego e di impresa».

È il nuovo sodalizio degli imprenditori turistici pattesi, presentato ufficialmente nell’aula consiliare di Palazzo dell’Aquila alla presenza del sindaco Gianluca Bonsignore e degli assessori Daniele Greco (Turismo) e Salvatore Sidoti (Cultura).

A far parte del direttivo sono Filippo Segreto (presidente), Giuseppe Franco, Francesca Greco, Alessio Bartolo e Nicola Giuttari, tutti gestori di strutture ricettive (hotel, b&b, campeggi). Non si tratta, però, di un’associazione di albergatori bensì di un “contenitore” volto a promuovere e tutelare tutte le attività che operano, a vario titolo, nel comparto turistico, comprese quelle ristorative, balneari e legate al settore dei viaggi.

«L’associazione – si legge nello statuto – si propone di rappresentare e tutelare gli interessi delle forze imprenditoriali ed economiche del settore del turismo e della ricettività che operano sul territorio mediante la promozione e lo sviluppo dell’offerta ricettiva, al fine di incrementare il numero delle presenze nel corso dell’anno, favorendo la destagionalizzazione della domanda alberghiera».

Tra i fini del sodalizio anche la valorizzazione degli interessi sociali ed economici degli imprenditori, la promozione di pacchetti di soggiorno turistici, il coordinamento delle iniziative locali nonché lo svolgimento di attività scientifiche e sistemiche di indagine, analisi e ricerche per una più «approfondita conoscenza dei fenomeni di sviluppo del settore».