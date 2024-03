Messina, una nuova stagione all’Università: dopo gli scontri, la pacificazione

Col passare delle settimane quella che era solo una sensazione diventa sempre più un dato di fatto: all’Università di Messina è iniziata l’era della grande pacificazione. Una nuova stagione che passa da segnali di distensione e passi concreti di avvicinamento tra due blocchi che, fino a pochi mesi fa, erano fortemente contrapposti, e non solo per la competizione elettorale che ha portato Giovanna Spatari a indossare l’ermellino più “scomodo”: quello del dopo Cuzzocrea.

Proprio l’ex rettore era l’emblema di uno di quei due blocchi, l’altro aveva in Pietro Navarra, ex rettore pure lui, il portabandiera. Un muro contro muro che si è trascinato per buona parte dello scorso mandato, finendo per caratterizzare anche buona parte della campagna elettorale stessa. Fin dall’insediamento, però, la nuova rettrice ha voluto instaurare un nuovo modus operandi, un approccio più rivolto al dialogo e, soprattutto, al superamento di quella contrapposizione, considerata la necessità – per molti l’urgenza – di mettersi alle spalle l’ennesima stagione di veleni nata attorno alla bufera che aveva investito Salvatore Cuzzocrea, portandolo alle dimissioni.

Vanno lette in quest’ottica le reiterate dichiarazioni della rettrice Spatari sul nuovo senso dato al ruolo dei prorettori: una squadra “fluida”, non statica, che lavorerà in team specifici su tematiche altrettanto specifiche. Tradotto: nulla è definitivo, ma soprattutto ci sarà spazio per tutti (o quasi) in questa governance. Al piano strategico 2024-2026, uno dei primi atti chiave approvati dall’amministrazione Spatari, ha lavorato, ad esempio, una commissione “allargata”: i prorettori più altri docenti. E questo sarà il leit motiv di questo sessennio, nei piani della rettrice, che infatti non sembra avere alcuna fretta per la nomina dei delegati (probabilmente arriverà a ridosso di Pasqua, forse subito dopo).