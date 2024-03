La rapina in una gioielleria di Frazzanò nel Messinese che fruttò 40mila euro: tre arresti

Ieri mattina, i carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno eseguito tre arresti, due in carcere ed uno agli arresti domiciliari, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Patti, nei confronti di due soggetti palermitani, rispettivamente di 30 e 32 anni, ristretti in carcere, in quanto indagati, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, quali presunti autori - in concorso - dei reati di rapina aggravata, sequestro di persona e lesioni personali, e di un 22enne del luogo, ristretto agli arresti domiciliari, in quanto indagato per il solo reato - in concorso - di rapina aggravata.

Il provvedimento cautelare, scaturisce dall’attività investigativa, svolta dai carabinieri della Sezione Operativa di Sant’Agata Militello e della Stazione di Mirto, coordinata dalla Procura della Repubblica di Patti, diretta da Vittorio Angelo Cavallo, avviata subito dopo una rapina perpetrata nel gennaio 2023, in danno di una gioielleria di Frazzanò (ME), da cui è emerso che i due indagati palermitani, con il volto travisato, si sarebbero introdotti nel negozio di preziosi e, dopo aver percosso il proprietario, si sarebbero impossessati di diversi gioielli, orologi e denaro, per un valore totale di circa 40.000 euro. Prima di darsi alla fuga, i malviventi, avrebbero immobilizzato, legandolo mani e piedi, il gestore, che tuttavia era riuscito ugualmente ad attivare il sistema di allarme che ha permesso l’immediato intervento dei militari dell’Arma.