Capo d’Orlando, ufficializzato il rimpasto di deleghe: la “Polizia locale” passa al sindaco

Il sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì, ha ufficializzato in queste ore il rimpasto delle deleghe di giunta confermando in parte le indiscrezioni che da tempo circolavano.

A far notizia sono soprattutto le nuove assegnazioni delle deleghe Spettacolo e Polizia municipale che dagli assessori Giacomo Miracola ed Aldo Sergio Leggio passano rispettivamente a Carmelo Galipò e nelle mani del sindaco.

Un passaggio, quest’ultimo, praticamente già avvenuto quando il sindaco aveva nominato un suo esperto per la materia della Polizia locale. Non l’avrebbe potuto fare se la delega fosse rimasta nella mani dell’assessore Aldo Sergio Leggio.

Con la rimodulazione delle nuove deleghe scompare quella al Commercio assegnata precedentemente ad Enza Giacoponello e le materie di riferimento sono attribuite ad Aldo Sergio Leggio (che rimane sempre vicesindaco) per gli sportelli Suap e Sue. Alla Giacoponello va la delega alle Attività Produttive.

Altre deleghe che passano di mano sono quelle del Servizio raccolta rifiuti e Contenzioso che passano dal sindaco rispettivamente all’assessore Carmelo Galipò ed all’assessore Salvatore Cirilla.

Riepilogando le deleghe sono così assegnate.