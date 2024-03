Patti, Tributi e Ragioneria in piazza Sciacca: domani il trasloco degli uffici

A partire da domani l’ufficio Ragioneria e l’ufficio Tributi del Comune di Patti saranno operativi nella nuova sede di piazza Mario Sciacca. I due importanti settori comunali lasceranno, dunque, la storica sede di Palazzo dell’Aquila, dove è già in corso il trasferimento di arredi, archivi e strumentazione. «Ci scusiamo per gli eventuali disagi che si potrebbero verificare e vi ringraziamo per la vostra comprensione durante questa fase di transizione», si legge in una nota diffusa dai vertici amministrativi.

Lo spostamento è motivato sia dalla necessità di riorganizzare gli uffici, sia per consentire l’imminente avvio dei lavori di ristrutturazione di Palazzo dell’Aquila. A breve, infatti, la sede municipale di piazza Scaffidi sarà oggetto di alcuni importanti interventi di riqualificazione e di manutenzione straordinaria. Dopo l’approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo, l’opera era risultata ammessa a finanziamento dall’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Il progetto era stato inserito nella graduatoria definitiva al 56. posto e finanziato per 1 milione di euro, autorizzando di fatto l’Ente di Palazzo dell’Aquila a procedere alla gara per l’affidamento dei lavori.