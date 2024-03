Messina, stop al parcheggio interscambio Europa per “avvicinare” il Piemonte

Un’area di cantiere ferma, vuota. Nessun operaio. È quella del parcheggio di interscambio viale Europa Ovest, tra la rotonda Giuliano e l’Ospedale Piemonte. Il motivo dello stop ai lavori è dovuto alla necessità di una nuova, seconda, variante al progetto iniziale, già rivisto in corsa per consentire l’accesso delle ambulanze al Pronto Soccorso con una corsia dedicata. Una richiesta arrivata al Comune direttamente dai vertici della struttura ospedaliera nelle scorse settimane.

«I tempi si allungano leggermente, ma non troppo – ha voluto sottolineare l’assessore alla mobilità Salvatore Mondello – perché da una interlocuzione avuta con i vertici dell'ospedale sono state manifestate alcune necessità ulteriori rispetto a quelle che erano già state previste in fase di progetto, quindi la famosa sbarra con il percorso unico dedicato. Ci hanno chiesto – prosegue il vicesindaco – un ulteriore varco che siamo riusciti a trovare con un giusto compromesso e pertanto si sta predisponendo una variante che determinerà una zona cuscinetto proprio davanti all’ingresso dell’ospedale Piemonte consentendo ai mezzi di soccorso, siano esse ambulanze o auto private in soccorso, di entrare più agevolmente all'interno del pronto soccorso».

Da un lato, quindi, la necessità di rimodulare il progetto, dall’altro però anche la mancanza di alcuni materiali. «È un momento un po’ critico per il reperimento soprattutto di alcune tipologie di materiali», ha confermato Mondello.

Il cantiere del parcheggio di viale Europa Ovest, quello più a monte dei tre previsti su quell’arteria, è partito lo scorso novembre e avrebbe dovuto completare tutti i lavori entro la fine di gennaio. Ma proprio il reperimento dei materiali e la necessità di dover effettuare la prima variante avevano fatto slittare di un mese e mezzo la consegna.