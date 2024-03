Messina, scontro auto-scooter in via Bonino: un giovane trasferito al Policlinico

Incidente poco prima delle 20 a Messina all'incrocio fra la via Bonsignore e la via Bonino, nei pressi del ponte ferroviario. A scontrarsi una Toyota Yaris e uno scooter che viaggiavano in direzione opposte.

Ad avere la peggio il giovane in sella al mezzo a due ruote che è rimasto ferito ma non in maniera grave e che è stato trasferito al Policlinico. Sul posto una pattuglia dei carabinieri che ha regolamentato il traffico piuttosto sostenuto in quel punto e a quell'ora. La polizia municipale si occuperà dei rilievi.

In aggiornamento